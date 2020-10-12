الصحة العالمية: يمكننا التغلب على كورونا سريعا إذا استخدمنا الأدوات الصحيحة

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال جيبريسوس، خلال قمة إفريقيا التى تنظمها "فايننشال تايمز" على الإنترنت: "إذا استخدمنا الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء على الجائحة قريبًا".
وأضاف المدير العام للمنظمة أنه من المتوقع التوصل إلى لقاح فى أواخر 2020 أو مطلع العام القادم، مشددًا على أنه "إذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية".
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