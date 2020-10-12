في 24 ساعة.. الكويت تسجل 777 إصابة بـ كورونا و6 حالات وفاة

سجلت الكويت اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111893 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 664 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة شفاء 534 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 103802 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية الكويتية، أن رجال الأمن فضوا عدة مناسبات في مناطق مختلفة لمخالفتهم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمنع التجمعات لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أنه يتم التعامل الفوري مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات داخل البلاد وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أصحاب المنازل وتسجيل قضية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وحول عودة الحظر الجزئي، كشف مصدر حكومي رفيع أن هذا الأمر بات قريبا، مع تزايد أعداد حالات الإصابة في غرف العناية المركّزة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام السابقة، علاوة على ارتفاع حالات الوفاة إلى 100 حالة في 30 يومًا.