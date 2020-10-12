المجلس الأوروبي يمدد عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام

أعلن المجلس الأوروبي اليوم /الإثنين/ تمديد نظام العقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد حتى 16 أكتوبر 2021، على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في البيان - الذي نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي - أن " المجلس قرر اليوم تمديد النظام الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 أكتوبر 2021".

يُشار إلى أنه تم اتخاذ القرار دون إجراء مناقشات سابقة، حيث تشتمل الإجراءات التقييدية المتخذة على تجميد أصول بعض الأشخاص الكيانات وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، كما يُحظر على كيانات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال إلى الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن قائمة العقوبات.

وأصرت العديد من دول الاتحاد - خلال اجتماع عقد اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج - على إدراج أفراد جدد في قائمة العقوبات على خلفية حادث نافالني.