الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام الملك عبد الله، بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان العاهل الأردني قد كلف الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عامًا) بتشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وتضم الحكومة الجديدة 31 وزيرًا، وتضم 3 نواب لرئيس الوزراء سيتولى أولهم وهو الدكتور أمية طوقان الملف الاقتصادي وإدارة ملف الشؤون الاقتصادية في الحكومة.

وتولى نائب رئيس الوزراء الثاني الملف الخارجي وهو أيمن الصفدي وزير الخارجية، فيما تولى أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائبًا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وضمت القائمة محمد حسن سليمان داوودية، وزيرًا للزراعة.، وتيسير منيزل النهار النعيمي، وزيرًا اللتربية والتعليم، وموسى حابس موسى المعايطة، وزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية.

كما ضمت علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام، و ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، ويحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، ونايف حميدي محمد الفايز، وزيرًا للسياحة والآثار.

والوزارة السيادية الأهم وهي وزارة الداخلية في طريقها للواء توفيق الحلالمة، وهو مدير سابق لقوات الدرك وأحد الشخصيات الأمنية البارزة، مما يعني مغادرة وزير الداخلية المخضرم سلامة حماد لموقعه.