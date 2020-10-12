وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان للمازوت ببيروت .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت.

واندلعت النيران في المكان، ما أثار حالة من الذعر في صفوف سكان المنطقة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان وتمّت السيطرة على الحريق.

ولم يسجل سقوط ضحايا.

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