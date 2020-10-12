بشكك ـ رويترز: مدد رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة بشكك بعد أسبوع من الاضطرابات التي نشبت عقب انتخابات متنازع على نتيجتها. وقال مكتب الرئيس إن القائد الذي جرى تعيينه مسؤولا عن الأمن في العاصمة خلال حالة الطوارئ طلب تمديدها لما بعد 21 أكتوبر. وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن الاقتراح جاء من قائد العاصمة الذي التقى بالرئيس مع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين. وسيطر أنصار المعارضة على مبان حكومية الأسبوع الماضي وقالوا إنهم سيطروا على الحكومة وقوات الأمن لفترة وجيزة قبل أن تنشب اشتباكات فيما بين فصائل المعارضة. وأمر جينبيكوف قوات الجيش بالانتشار في بشكك الأسبوع الماضي واعتقل أقوى خصومه. ولم يصدق الرئيس بعد على قرار البرلمان تعيين رئيس جديد للوزراء لكنه قال إنه سيستقيل بعد أن ينجز تلك الخطوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قرغيزستان يمدد الطوارئ فـي العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.