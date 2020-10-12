اليونان تعتبر المسح التركي فـي شرق المتوسط «تصعيدا كبيرا»

أثينا ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تحركا تركيا لإجراء عمليات مسح في شرق البحر المتوسط جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية تصعيد كبير للتوتر يهدد السلام والأمن في المنطقة. وأصدرت البحرية التركية إخطارا في ساعة متأخرة من مساء الأحد قالت فيه إن السفينة أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط على مدى الأيام العشرة المقبلة. وقالت الخارجية اليونانية “الإخطار التركي الجديد بشأن عمليات مسح جنوبي كاستيلوريزو داخل الجرف القاري اليوناني وعلى مسافة 6.5 ميل بحري فقط من السواحل اليونانية تصعيد كبير”. وأضافت أن الخطوة التي جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، التزمت فيه تركيا باقتراح موعد لبدء محادثات استكشافية، تظهر أن تركيا “لا يمكن الوثوق بها” و”لا ترغب حقا في حوار”. وقالت اليونان “ندعو تركيا إلى التراجع عن قرارها”.

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