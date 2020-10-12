سيئول ـ رويترز: حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون احتفالا واسع النطاق أمس الاول في ذكرى مرور 75 على إنشاء حزب العمال الحاكم حيث شاهد عشرات الآلاف من الراقصين والرياضيين والفنانين.ونشرت صحيفة الحزب ، رودونج سينمون ، أمس صورة لكيم وقد أحاط به كبار مساعديه وهو يلوح للجماهير.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن كيم قوبل بهتافات صاخبة عندما دخل يوم الأحد لحضور حفل الألعاب الجماعية والأداء الفني. وجاء هذا الحفل بعد يوم من عرض عسكري ليلي غير مسبوق استعرضت فيه كوريا الشمالية مجموعة كبيرة بشكل غير عادي من الأسلحة الجديدة.

ونظم حفل الألعاب الجماعية هذا العام على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الحدود وإجراءات العزل الصحي المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم كوريا الشمالية يشهد حفلا رياضيا وفنيا ضخما فـي ذكرى تأسيس الحزب الحاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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