إعلان مدينة الباب السورية «منكوبة»

دمشق ـ «الوطن»:

أعلنت مصادر صحية في سوريا أنّ مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي أصبحت منطقة “موبوءة” بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بشكلٍ كثيف بين الأهالي فيها، حيث تمّ تسجيل 450 حالة إصابة بالفيروس فيها حتى الآن. وذكرت المصادر ان معدل الإصابات بكورونا في الشمال السوري بلغ ما يقارب 100 إصابة يوميا. وتشير التوقعات حسب المصادر إلى استمرار الإصابات في الارتفاع، مع غياب إجراءات الوقاية مما سيؤدي لتضاعف أعداد المصابين خلال الأيام القادمة، وخروج الوباء عن السيطرة.

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