كورونا يظل «حيا» 28 يوما على الزجاج وأوراق النقد

■ وفيات وإصابات جديدة فـي السعودية والكويت

■ العراق يعيد فتح سوق الفراهيدي للكتب من جديد

■ عودة حذرة للدراسة بالجزائر

■ إغلاق عشرات البلدات فـي لبنان

■ إيران تعتزم توسيع نطاق وضع الكمامات خارج العاصمة

■ أيرلندا تعتزم إجراء فحوص كورونا فـي المطارات

■ فرنسا لا تستبعد فرض إجراءات عزل

■ التشيك تخطط لفرض قيود أكثر صرامة

ملبورن ـ عواصم ـ وكالات:

قال باحثون أستراليون أمس إن فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد19” يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية والأسطح الزجاجية والمعدنية الفولاذية المقاومة للصدأ لمدة تصل إلى 28 يوما وهو ما يزيد كثيرا عن فيروس الإنفلونزا مما يؤكد ضرورة التنظيف وغسل اليدين لمكافحة الفيروس. ووجد باحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية أن فيروس سارس ـ كوف 2 يظل معديا عند درجة حرارة 20 درجة مئوية لمدة 28 يوما على الأسطح الملساء مثل الأوراق النقدية البلاستيكية والزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول.

ونشرت هذه الدراسة في دورية فيرولوجي “دورية علم الفيروسات”. وبالمقارنة اتضح أن فيروس الإنفلونزا إيه يعيش على الأسطح 17 يوما. وتضمنت أبحاث وكالة العلوم الوطنية الأسترالية تجفيف الفيروس في مخاط صناعي على مجموعة من الأسطح بتركيزات مماثلة لعينات من مرضى كوفيد19 ثم استخراج الفيروس بعد شهر. وأظهرت التجارب التي أجريت في بيئة محكومة داخل مختبرات عند 20 و 30 و40 درجة مئوية أن فترة بقاء الفيروس على قيد الحياة تراجعت مع زيادة درجة الحرارة. ويمكن أيضا للبروتينات والدهون الموجودة في سوائل الجسم أن تزيد بشكل كبير من فترات بقاء الفيروس. وقال تريفور درو مدير المركز الاسترالي للاستعداد للأمراض التابع لوكالة العلوم الوطنية إن “هذا البحث يساعد أيضا في تفسيرالاستمرار والانتشار الواضح لفيروس سارس ـ كوف 2 في البيئات الباردة التي بها تلوث عال بالدهون أو البروتين ، مثل منشآت تصنيع اللحوم وكيف يمكننا تعزيز معالجة هذا الخطر”

وأظهرت بيانات مجمعة في موقع وورلد ميترز لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 37 مليونا و 796 ألفا و240 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339 ألفا و267 حالة. كما أشارت إلى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة . فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 548 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة. وفي العراق، تم إعادة فتح سوق الفراهيدي للكتب من جديد، والتي تحمل اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة، قبلة المثقفين في مدينة البصرة، بعد أن أُغلقت لمدة سبعة أشهر. وتقام السوق في ساحة عامة بوسط البصرة، حيث ينصب نحو 40 من باعة الكتب منصاتهم ويعرضون بضاعتهم لاستقبال محبي القراءة الذين يتوافدون بالعشرات. بدورها، اعلنت الحكومة الجزائرية في بيان أنه تم تحديد 21 أكتوبر، موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي عبر كافة التراب الجزائري و4 نوفمبر للمتوسط والثانوي، فيما حدد الدخول الجامعي يوم 15 نوفمبر المقبل. وفي لبنان، أعلنت وزارة الداخلية فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماماً لثمانية أيام، لمواجهة تفشي وباء كوفيد19، مع تسجيل معدلات قياسية خلال الأسابيع الماضية. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 129 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة.

دوليا، قال وزير الصحة الإيراني إن بلاده تعتزم توسيع نطاق إلزام الناس بوضع الكمامات في الأماكن العامة ليشمل مدنا كبيرة أخرى بعد فرضه في العاصمة طهران لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أحدث مسؤول كبير يصاب بالعدوى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أصيب بكوفيد19 لكن “حالته العامة جيدة وهو يراقب باستمرار الأمور المتعلقة بالهيئة”.

بدوره، قال وزير الصحة الايرلندي ستيفن دونيلي إن بلاده تعتزم إدراج فحوص الكشف عن كوفيد19 في المطارات في إطار بدائل محتملة للحجر الصحي لبعض الركاب القادمين إلى إيرلندا لكن لم يتضح بعد متى ستبدأ السلطات هذا الإجراء. من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس إنه لا يستبعد فرض إجراءات عزل في بعض المناطق بفرنسا بسبب عودة إصابات فيروس كورونا للزيادة. وقال لراديو فرانس إنفو بعد سؤاله عن فرض محتمل لإجراءات عزل في المناطق “لا يجب أن نستبعد أي خيار”.

وأضاف أن بلاده تواجه موجة ثانية “قوية” من التفشي. يأتي ذلك فيما قالت وزيرة المالية التشيكية، ألينا شيلروفا، إنه من المحتمل أن تشدد حكومة بلادها قواعد التباعد الاجتماعي للحد من “أسوأ موجة تفشي” لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وذلك دون إغلاق الاقتصاد.

بدورها، تعتزم سلوفاكيا اعتبارا من بعد غد الخميس تشديد التدابير لاحتواء الجائحة، والتي تشمل المطالبة بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المفتوحة أيضا وحظر التجمعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص وفي أماكن تقديم المشروبات والمأكولات المغلقة وإغلاق المدارس الثانوية. في السياق، قال مساعد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على الحكومة الاستمرار في وضع حدود قصوى لعدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع، وفرض قيود على السفر غير الضروري في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا. الى ذلك، أعلنت سلطات صحية صينية أن مدينة تشينجداو تخطط لإخضاع جميع سكانها، البالغ عددهم أكثر من تسعة ملايين نسمة، لفحص كورونا في غضون خمسة أيام. وتم اكتشاف حوالي 12 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين في المدينة الساحلية الشرقية. وتبين ارتباط معظم الإصابات الجديدة بأحد المستشفيات. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 66 ألفا و 732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.