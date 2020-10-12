الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، على بدء الاستعدادات اللازمة لفرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن تسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية.





وبحسب وكالة "رويترز"، جاء الاتفاق الأوروبى خلال اجتماع عقد فى لوكسمبورج، حيث من المقرر أن تعرض فرنسا وألمانيا مسودة مقترح للعقوبات، تم وضعها بعدما توصل تحقيق إلى أن نافالنى قد تسمم بغاز أعصاب نوفيتشوك. وتعتقد دول الاتحاد الأوروبى أن التسمم لم يكن ليحدث دون تواطؤ من السلطات الروسية. وكان نافالنى، أبرز معارضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناشط البارز فى مجال مكافحة الفساد، سقط مغشيًا عليه على متن رحلة جوية داخلية فى سيبيريا فى 20 أغسطس الماضى، وتم نقله وهو فى حالة غيبوبة إلى ألمانيا للعلاج، وعاد إلى وعيه لاحقا.

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