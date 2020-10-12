وزير خارجية اليونان: تركيا القاسم المشترك بين الأزمات فى المنطقة

وقال دندياس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن تركيا تمثل القاسم المشترك بين الأزمات فى المنطقة.
وكانت البحرية التركية، أصدرت إخطارا فى ساعة متأخرة من مساء الأحد، قالت فيه إن السفينة أوروتش رئيس ستجرى مسحا زلزاليا فى شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة فى خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان.
وقال الإخطار البحرى، إن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل فى منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.
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