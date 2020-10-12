ارتفاع جديد فى إصابات كورونا بأمريكا

ووفقًا للبيانات، جاءت هذه الزيادة فى حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضى، والذى بلغ 0.6%، حيث سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 855 ألفًا و454 حالة، بزيادة نسبتها 0.3% عن نفس الوقت خلال اليوم السابق.

كما شهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 3.2% فى عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالى إلى 18702 حالة.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 178 حالة وفاة.