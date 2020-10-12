الأردن يسجل 1147 إصابة و16 حالة وفاة بـ كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن بلغ 26,073 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 207 حالات وفاة، وفقًا لما نقله قناة "المملكة" الأردنية.

وبحسب بيانات الصحة الأردنية فقد توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: "647 في العاصمة عمّان، 163 في الكرك، 116 في الزرقاء، 62 في البلقاء، 52 في جرش، 30 في مأدبا، 24 في معان، 18 في عجلون، 18 في إربد، 7 في العقبة، 5 في المفرق"، بالإضافة إلى 5 حالات خارجية.