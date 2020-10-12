أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن بلغ 26,073 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 207 حالات وفاة، وفقًا لما نقله قناة "المملكة" الأردنية.
وبحسب بيانات الصحة الأردنية فقد توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: "647 في العاصمة عمّان، 163 في الكرك، 116 في الزرقاء، 62 في البلقاء، 52 في جرش، 30 في مأدبا، 24 في معان، 18 في عجلون، 18 في إربد، 7 في العقبة، 5 في المفرق"، بالإضافة إلى 5 حالات خارجية.
وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بالمملكة الأردنية الهاشمية، أصدرت أمس، قرارًا بتمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح الخميس 15 أكتوبر الجاري بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
يأتي القرار استنادا لتقارير التقصي الوبائي في المنطقة المعزولة، حيث تبين استمرار تسجيل إصابات في المنطقة وعدم تراجع وتيرتها.
وذكرت صحيفة الغد، أن الجهات المختصّة ستستمر فى متابعة تطورات المؤشرات الوبائية في المنطقة المعزولة وتشديد الرقابة على الالتزام بتدابير الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل 1147 إصابة و16 حالة وفاة بـ كورونا خلال يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.