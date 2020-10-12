قتلى وجرحى في إطلاق نار بروسيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين، بأن شخصًا مجهولًا أطلق النار على المارة في موقف سيارات في بلدة بور بمدينة نيجني نوفجورود الروسية.

ووفقًا للوكالة، فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 3 فيما هرب المهاجم نحو غابة قريبة من مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الشخص الذي أطلق النار رجل يبدو في الأربعينات من عمره ومعه مسدس وحقيبة ظهر، فيما يبحث عنه رجال الشرطة في جميع أنحاء البلدة.

ولم تكشف الوكالة الحكومية الروسية عن مزيد من التفاصيل حول الحادث كما لم تورد أي تعليق من جانب الشرطة حول ما إذا كانت تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي أم لا حتى الآن.