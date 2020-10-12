رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، حيث قامت المملكة العربية السعودية دائما إلي توفير كافة خدمات الإلكترونية بتسهيل الأمر علي المواطنين من خلال طرح موقع الذين يرغبون في الاستفادة من إحدي هذه الخدمات، لذلك قامت الشركة السعودية بإنشاء موقع خاص للكهرباء بطرح روابط إلكترونية، فيخدم هذا التطبيق كافة المشتركين كي يقوم المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سواء برقم الحساب أو برقم العداد أو بحساب قيمة الفاتورة وذلك من أجل حصول المواطن علي الاستفادة الكاملة من الخدمة، ولذلك يمكن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر أي وسيلة إلكترونية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال الإنترنت

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يتم من خلال الاستعلام عن القيمة المالية للفواتير من خلال موقعها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقدم عدة خدمات مختلفة لموطنيها، فلا داعي إلي الذهاب للشركة، لذا يمكن الأطلال علي كل شي خاص بالفاتورة من خلال الموقع الرسمي شركة الكهرباء علي الإنترنت ومن ثم الضغط علي متابعة استهلاكه وقيمة الفاتورة ويستطيع الشخص متابعة استهلاكه الشهري للكهرباء، مطلوب من المستخدم سوء الاشتراك في خلال الموقع دون الحاجة إلي الذهاب للشركة الكهرباء واستغراق الكثير من الوقت منها.

يبدأ الدخول عبر الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

بعد ذلك قم بإضافة رقم الحساب.

بعد ذلك قم بالانتظار قليلا لحين فتح الصفحة وظهور الفواتير الجديدة والقديمة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال الهواتف الذكية

تعلن الشركة الكهربائية في المملكة العربية السعودية أنه من الحرص علي تطوير خدمتها واستمرار توصيلها مع مشتركيها في أي وقت، حيث بدأت الشركة السعودية للكهرباء باستخدام التكنولوجيا ومعظم خدماتها إلكترونيا، حيث قامت بإطلاق لتطبيقاتها الخاصة عن طريق الهواتف الذكية حيث يتم الخدمة بشكل مباشر ومبسط.