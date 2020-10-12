الاردن : تعرف على عدد النساء وقوائمهن في انتخابات 2020

دوت الخليج - : قالت اللوائح النهائية لانتخابات 2020 أن عدد النساء اللاتي ترشحن للبرلمان الاردني التاسع عشر بلغ 368 امرأة وبنسبة بلغت 21.4% من مجموع المرشحين، وبارتفاع ملحوظ عن عدد المرشحات لمجلس النواب الثامن عشر بلغت نسبته 46%.
أضافت بأن 4 قوائم ضمت مرشحات نساء فقط وهي قائمة "تستحق" في دائرة عمان الثالثة، وقائمة "نشميات حوارة" في دائرة إربد الثانية، وقائمة "النشميات"في عجلون، وقائمة "الأصايل" في البادية الوسطى.
وسجلت 3 قوائم أغلبية أعضاؤها من النساء (كل قائمة تضم رجلا واحدا )، وهي قائمة "المستقبل" في دائرة عمان الرابعة، وقائمة "الوطني الأردني" في دائرة الزرقاء الأولى، وقائمة "العقبة" في العقبة.
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