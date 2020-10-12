دوت الخليج -

افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الأمراض النفسية بصنعاء

افتتح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة محمود النقيب اليوم مشروع العيادات الخارجية والمختبر لمستشفى الأمراض النفسية بمديرية الصافية بالأمانة. افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الأمراض النفسية بصنعاءافتتح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة محمود النقيب اليوم مشروع العيادات الخارجية والمختبر لمستشفى الأمراض النفسية بمديرية الصافية بالأمانة. وأطلع الدكتور المنصور والنقيب ومعهم مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر على سير العمل بالمستشفى والنظام الطبي والأرشيف الإلكتروني الذي يحتوي على بيانات المرضى. وتفقدوا أعمال التجهيزات الخاصة بتركيب الطاقة الشمسية للمستشفى والتي سيتم تشغيلها خلال الأيام القادمة في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ونوهوا بأهمية هذه الأعمال الخدمية الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة مرضى الأمراض النفسية..مؤكدين أهمية تجسيد الاحتفال بمولد الرسول الأعظم في الاقتداء بسيرته ومبادئه وقيمه النبيلة لمساعدة المستضعفين والمحتاجين. فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة أن المشروع يأتي ضمن خطة المكتب في دعم ورعاية مرضى الحالات النفسية من خلال توسعة العيادات وأقسام الصحة النفسية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الأمراض النفسية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.