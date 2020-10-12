مقتل 4 أشخاص بحادث إطلاق نار فى روسيا

أفادت أجهزة الأمن فى مقاطعة نيجنى نوفجورود الروسية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت المصادر الأمنية أن رجلا مجهولا أطلق النار على محطة قرب مدينة بور فى مقاطعة نيجنى نوفجورود الروسية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مضيفة أن الجرحى فى حالات متوسطة الخطورة. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نفذ خلال وقوف حافلة فى المحطة، بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية فى مقاطعة نيجنى نوفجورود وقوع الحادث. وأوضحت وسائل إعلام استنادا إلى شهود عيان أن منفذ الهجوم شاب فى الـ18 من عمره تقريبا، وكان يحمل بندقية وحقيبة وتمكن من الفرار إلى الغابات المحيطة، وبدأت الشرطة البحث عنه.

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