بريطانيا تسجل 14 ألف حالة إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 42,875 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 617,688 حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أنه وبعد شدٍ وجذب حول إعادة فرض الإغلاق الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رأيه بعدم الضرورة لذلك، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

قال جونسون "لا أعتقد أن بريطانيا في حاجة لإغلاق كامل لمواجهة أحدث موجة تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وعلل جونسون رأيه بأن الإغلاق الكلي سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد بشدة، وهذا ما يجب ألا يحدث، ذاكرًا إن عدد البريطانيين في المستشفيات بسبب كورونا أكبر من عددهم وقت الإغلاق.

لكن رغم رفض جونسون الإغلاق الكامل، إلا أنه قد يلجأ لإغلاق جزئي، اعتبارًا من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتم طلب إغلاق شركات الضيافة والسياحة، بما في ذلك الحانات والمطاعم ، بينما قد تتأثر الكازينوهات والصالات الرياضية أيضًا.