إعلامية كويتية: فيروس كورونا تم تصنيعه لهذه الأسباب

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن هناك بيانات وأدلة تثبت صناعة فيروس كورونا بهدف ضرب اقتصاديات الصين بعد صعودها كقوى عظمى تفوقت على أمريكا.
وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن تصريحات "بيل جيتس"، مؤسس مايكروسوفت بارتفاع عدد الوفيات بإصابات فيروس كورونا بشكل كبير إذا لم يتعاون الشعب الأمريكي مع السلطات الأمريكية وأن واشنطن أمام أسوأ اختبار لها في مواجهة الفيروس اللعين، ما هى إلا حبكة للضربة الموجهة للصين عملاق الصناعة والتجارة العالمي ولإقناع العالم بأن فيروس كورونا يتفشي بوحشية.
وأضافت الإعلامية الكويتية، أن هناك ترتيبات لمحاربة الصين لتخطيها الخطوط الحمراء التي وضعتها أمريكا ضاربة عرض الحائط، وبدأت الصين منذ الإعلان عن فيروس كورونا ببث أفلام وثائقية عن الجيش وقدراته وإمكانياته وبث تقارير مصورة عن مستشفى علاجي ضد هجمات أمريكا النووية وأنها قادرة على صد اى تهديد محتمل من واشنطن.
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