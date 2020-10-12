أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، إصابة 4 من أفراد الحرس السويسري البابوي بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إنه تم تشخيص حالات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن الأفراد الأربعة ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 ويخضعون للعزل الذاتي، حسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية للأنباء.
وأشار إلى أن الحالات الجديدة جاءت بالإضافة إلى 3 إصابات بين مواطنين من سكان الفاتيكان، ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأخيرة وخضعوا للعزل الذاتي.
ويقوم الحرس السويسري، وهو أصغر وأقدم جيش في العالم، بمهمة الحراسة الاحتفالية خلال القداسات البابوية، وإدارة بوابات الفاتيكان، ويساعد في حماية البابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفاتيكان: إصابة 4 من أفراد الحرس السويسري البابوي بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.