الإمارات.. حالات التعافي من كورونا أكبر من الإصابات في 24 ساعة

أعلنت الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن 1,064 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، من جنسيات مختلفة، وفق ما ذكرت صحف إماراتية.

ومن خلال تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، تم التوصل إلى رصد الحالات التي تخطت الألف، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة المصابة بـ "كوفيد 19" في الإمارات إلى 107,293 ألف حالة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 78,483 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وأعلنت الوزارة وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 446 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1,271 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 98,555.

ولازال العالم يعاني من ويلات الوباء، حيث تفكر الكثير من دول العالم في إعادة فرض الاجراءات الاحترازية ، إما بشكل كامل أو جزئي، إلا أن الغالبية يريد العودة لفرض حظر جزئي دون الإغلاق الكامل ، لأنه يعني خسائر كبيرة بالجملة، يمكن لأغلب الدول تحملها.