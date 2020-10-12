لجنة التحقيقات الروسية تحرك قضية جنائية في مقتل 3 أشخاص بحادث إطلاق نار

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الاثنين، تحريك قضية جنائية حول واقعة قتل 3 أشخاص في بلدة جور بمدينة نيجني نوفوجورود الروسية.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن الشرطة تبحث عن مرتكب الحادث فيما تحاول جهات التحقيق تحديد هويته.

وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية أفادت بأن شخصًا مجهولًا أطلق النار على المارة في موقف سيارات في بلدة بور بمدينة نيجني نوفجورود الروسية.

ووفقًا للوكالة، فقد قتل 3 أشخاص وأصيب 4 فيما هرب المهاجم نحو غابة قريبة من مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الشخص الذي أطلق النار شاب يبلغ من العمر 18 عامًا ومعه مسدس وحقيبة ظهر، فيما يبحث عنه رجال الشرطة في جميع أنحاء البلدة.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث.