عندهم كورونا.. غياب وزيرين من الحكومة الأردنية الجديدة عن أداء القسم

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، عن غياب وزيرين في حكومة بشر الخصاونة الجديدة، عن مراسم أداء اليمين الدستورية، وذلك بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت قناة "المملكة" الأردنية، إن وزير الدولة، محمود عواد الخرابشة، ووزير الدولة لشئون المتابعة والتنسيق الحكومي، نواف سعيد وهبي التل، سيؤديان اليمين الدستورية بعد انتهاء فترة العزل الصحي

ويحمل محمود الخرابشة، درجة الدكتوراه في القانون، والماجستير في الإدارة العامة والعلوم السياسية، وهو ضابط مخابرات متقاعد، وكان عضوا في مجلس النواب الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر.

أما التل، فقد ععمل سفيرا للأردن في هولندا منذ 2018، ومستشارا لوزير الخارجية قبلها، وترأس وفد الأردن إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، ويحمل درجة الليسانس في الحقوق من الجامعة الأردنية (1995)، والماجستير في القانون الدولي من جامعة إكستر (1997)، ودكتوراه في العلوم السياسية أيضًا من جامعة إكستر (2002).

وعمل التل كباحث وباحث أول في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع التركيز على قضايا السياسة الوطنية والعلاقات العربية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإصلاح قطاع الأمن.

وانضم التل في عام 2007 إلى وزارة الخارجية الأردنية كمنسق لمفاوضات السلام، ومدير مكتب تنسيق المفاوضات والملفات الخاصة. في عام 2008 عاد إلى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية كمدير حتى عام 2011 عندما عاد إلى وزارة الخارجية كمستشار خاص للوزير ومدير تخطيط السياسات حتى عام 2018.