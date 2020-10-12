فرنسا تحذر أردوغان: كفى استفزازات في شرق المتوسط

مع مواصلة تركيا لاستفزازاتها في شرق البحر المتوسط، وجهت فرنسا تحذيرا شديد اللهجة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث طالبته بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية، وذلك في أعقاب إعلان أنقرة أنها ستعاود إرسال سفينة تنقيب إلى منطقة في شرق البحر المتوسط تطالب اليونان بالسيادة عليها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "نتوقع من تركيا أن تفي بالتزاماتها وأن تمتنع عن أي استفزازات وأن تظهر دليلا ملموسا على حسن النية".

وأبحرت اليوم الاثنين السفينة التركية "عروج ريس" للقيام بعمليات مسح جديدة في شرق البحر المتوسط في خطوة وصفتها أثينا بأنها "تصعيد كبير" يهدد السلام في المنطقة.

ووفقا لإخطار "نافتكس" صدر عن البحرية التركية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد تعتزم السفينة تنفيذ عمليات جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل الجنوبي التركي.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين "الإخطار التركي الجديد بشأن عمليات مسح جنوبي كاستيلوريزو داخل الجرف القاري اليوناني وعلى مسافة 6.5 ميل بحري فقط من السواحل اليونانية تصعيد كبير".

وأضافت أن الخطوة التي جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، التزمت فيه تركيا باقتراح موعد لبدء محادثات استكشافية، تظهر أن تركيا "لا يمكن الوثوق بها" و"لا ترغب حقا في حوار".