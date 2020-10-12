نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل الراتب لمدة 8 سنوات لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل الراتب لمدة تصل إلى 8 سنوات لدى مصرف الراجحي لدى مصرف الراجحي العديد من الفروع المختلفة في المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية ودول عربية أخرى فيقدم مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية تمويل مميز فإذا كنت تحصل على دخل ثابت وموظفاً فيمكنك الحصول على تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي ويمكنك من خلال هذا التمويل اختيار سيارة جديدة أو مستعملة تريدها من خلال قسط شهري يتوافق مع دخلك الشهري ويتميز تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي بأنه تمويل تصل لمدة 8 سنوات

مزايا تمويل بدون تحويل الراتب لدى مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالأردن تمويل السيارات دون الحاجة إلى تحويل الراتب وهذا التمويل له العديد من المميزات الأخري وهي كما يلي

تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي بالأردن لا يشترط أن يحول العميل راتبه لدى المصرف

هذا التمويل المقدم من مصرف الراجحي بالأردن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

يتميز تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي بالأردن بنسبة مرابحة تنافسية

هذا التمويل يشتمل السيارات الجديدة والسيارات المستعملة

يتميز تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي بمدة سداد تصل إلى 8سنوات

يتميز تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي أنه يتم تسجيل السيارة باسم العميل المشترك ويكون رهنها لصالح المصرف

تصل قيمة تمويل السيارات الجديدة إلى 90% من قيمة السيارة و60000 دينار لدى الجهات المعتمدة

تصل قيمة تمويل السيارات المستعملة إلى 80% من قيمة السيارة و50000 دينار لدى الجهات المعتمدة

يحق لمصرف الراجحي رفض طلب التمويل دون ذكر اسباب

شروط الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب لدى مصرف الراجحي

فقد حدد مصرف الراجحي بالأردن مجموعة من الأحكام الخاصة بالحصول على تمويل دون الحاجه إلى تحويل الراتب وهي

لابد أن لا يزيد عمر السيارة عن 6 سنوات عند منح التمويل لدى مصرف الراجحي

لابد ان يكون المتقدم مدة عملة لا تقل عن 6 أشهر لدى القطاع الخاص و 3 أشهر لدى القطاع العام

لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري لا يقل عن 400 دينار للقطاع الخاص و 300 دينار للقطاع العام

مستندات الحصول على التمويل لدى مصرف الراجحي