الإمارات.. بدء المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي

تبدأ في دولة الإمارات، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح روسي يعتمد على الفيروسات الغُدِّية من أجل الوقاية من عدوى كورونا "كوفيد 19".

وتجري هذه التجارب السريرية في دولة الإمارات على اللقاح، الذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة الروسية.

وستتولى دائرة الصحة - أبوظبي إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، وستقوم شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بتطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

وتشكل التجارب السريرية في دولة الإمارات جزءاً من التجارب المستمرة التي يجري تنفيذها حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم.

وأظهرت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100 في المئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية الصارمة، على مدار 90 يوما من تلقي جرعة اللقاح، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن بن محمد العويس،" تلتزم دولة الإمارات بدورها العالمي في مكافحة كوفيد-19، ونحن سعداء بأن نؤدي دورنا الفعّال لإحراز التقدم اللازم على هذا الصعيد ونُرحِّب بالشراكات المثمرة بين المؤسسات الإماراتية والدولية لتمكين تطوير حلول واعدة لخدمة البشرية".

من جانبه، قال كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر.. " لقد أثبتت دولة الإمارات أنها إحدى أكثر الدول تقدماً في مكافحة فيروس كوفيد-19. ويسعدنا بدء التجارب السريرية، وسنُعلن في الوقت المناسب عن إجراءات تسجيل المتطوعين.

وأضاف " نخطط، في إطار تنفيذ التجارب السريرة على اللقاح، للتوسع في بلدان أخرى خلال الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بأن تكون أبوظبي هي أول وجهة نتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط".

وستُدمج نتائج التجارب السريرية مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون.

ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر.