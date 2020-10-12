واتهم أرتاك بجلاريان، مفوض حقوق الإنسان فى إقليم قره باغ، أمس الأحد، الجيش الأذربيجانى، باستخدام أسلحة محظورة فى عملياته فى المنطقة.
وقال بغلاريان، إن القوات الأذربيجانية تستخدم "صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش"، ضد المدنيين.
كما أشار إلى استخدام الجيش الأذربيجانى طائرات مسيرة هجومية، يمكن أن تكون دول أجنبية هى التى وردتها لباكو.
وقال: "كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة، وفى مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".
وحسب بغلاريان، فإن الأعمال القتالية خلفت آلاف القذائف غير المنفجرة فى مدن قره باغ، ستهدد أمن المدنيين بمن فيهم الأطفال على مدار سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقليم قره باغ يعلن مقتل 51 من جنوده فى المعارك مع أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.