ترامب يهاجم المتظاهرين: ضعوا هؤلاء الحيوانات فى السجن الآن

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مجموعة من المتظاهرين بـ "الحيوانات،" مطالبًا قوات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد التظاهرات التى يتخللها تدمير للممتلكات.





وفى إحدى التغريدات التى كتبها الرئيس الأمريكى فى وقت مبكر من اليوم، قال ترامب: "ضعوا هؤلاء الحيوانات فى السجن الآن". ويحاول الرئيس إظهار نفسه على أنه قائد للنظام والقانون، عقب فصل صيف شهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية. وتحولت بعض المظاهرات فى بعض الأحيان لأعمال عنف واسعة. ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى فلوريدا فى وقت لاحق من اليوم، لكى يعود لحملته الانتخابية، وذلك لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث يسعى للفوز فى الانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل رغم تأخره عن منافسه جو بايدن فى استطلاعات الرأى.

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