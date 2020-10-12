ترامب: عهد أوباما وبايدن كان مريعا 

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوياما ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن من جديد، واصفا عهد حكمهما بالمريع. وطلب ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" من الأمريكيين استذكار أنه لم يكن ليكون رئيسا للولايات المتحدة لو قام أوباما وبايدن بعملهما ولم يكونا مريعين في الحكم.

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