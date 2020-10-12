 جونسون: الإغلاق التام يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى عدم تعلم الأطفال

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لا يعتقد أنهم "بحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأن ذلك سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد"، منوهاً بأن "عدد البريطانيين في المستشفيات بسبب كورونا أكبر من عددهم وقت الإغلاق".

وحدد رئيس الوزراء البريطاني جونسون نظامًا ثلاثي المستويات لإجراءات الإغلاق.

وقال جونسون: إن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة"، منوها إلى أن قواعد الإغلاق "سيتم مناقشتها والتصويت عليها قبل دخولها حيز التنفيذ يوم الأربعاء".

وأضاف جونسون أمام مجلس العموم إنه "لا يعتقد أن إعادة البلاد للإغلاق الكامل هي الطريقة الصحيحة نظرا لما سيخلفه ذلك من آثار على الاقتصاد وعلى العملية التعليمية للأطفال"؛ حسب "رويترز".

وأعلن عن تطبيق نظام إنذار من ثلاثة مستويات في إنجلترا للتعامل مع تفشي الوباء، ويشمل المتوسط، والمرتفع، والمرتفع للغاية.

وأوضح أن "المتوسط سيطبق على كامل البلاد"، أما المرتفع جدا سيطبق في المناطق الأكثر تسارعا في انتشار الفيروس".

وتابع أن الحكومة ستعمل مع قيادات كل منطقة لتطبيق تلك القواعد، مما قد يفضي لقيود على مؤسسات الأعمال في مجالي الترفيه والضيافة.

وأكد أن الحكومة ستوسع مساعداتها الاقتصادية غير المسبوقة للأعمال التي ستضطر للإغلاق.

وسجلت المملكة المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا بأكثر من 42 ألف وفاة، ونحو 13 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد.