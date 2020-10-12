ارتفاع عدد القتلى العسكريين في ناغورني قره باج إلى 480

قال مسؤولون من أصول أرمينية في إقليم ناغورني قره باج، اليوم الإثنين، إن 51 جنديا آخرين لقوا حتفهم في القتال مع أذربيجان، ليرتفع مجمل القتلى العسكريين في الإقليم إلى 480، منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر الماضي.

ولقي ما لا يقل عن 25 مدنيا حتفهم، وأصيب أكثر من 100.

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات، عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.