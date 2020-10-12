قال مسؤولون من أصول أرمينية في إقليم ناغورني قره باج، اليوم الإثنين، إن 51 جنديا آخرين لقوا حتفهم في القتال مع أذربيجان، ليرتفع مجمل القتلى العسكريين في الإقليم إلى 480، منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر الماضي.
ولقي ما لا يقل عن 25 مدنيا حتفهم، وأصيب أكثر من 100.
وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات، عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد القتلى العسكريين في ناغورني قره باج إلى 480 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.