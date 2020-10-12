علي باباجان: نظام أردوغان لن يستطيع الصمود حتى 2023 

اعتبر زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي علي باباجان، أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد، وأن النظام الحالي لن يستطيع الصمود.

وقال باباجان للصحفيين عقب مؤتمر الحزب في مدينة فان التركية: "الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجددا، ولهذا بدأنا حركة سياسية جديدة. نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو عام 2023، الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأضاف: "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد بالوقت الراهن".

وتابع: "السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، وتركيا تواجه مشكلة كبيرة حقا، لكن بالإمكان إصلاح الوضع من خلال الإدارة الصحيحة".

ووفق هيئة الإحصاء التركية، التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها، "سجل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 % فقط".

من جهته، أفاد البنك المركزي التركي، أن "معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 % من قيمتها منذ مطلع العام الحالي".