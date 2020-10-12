ترامب يقترب من تحقيق وعد أطلقه خلال حملته الانتخابية منذ 4 سنوات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيستبدل نظام "أوباما كير" الصحي بنظام صحي أفضل بكثير وبتكلفة أقل، وهو أحد أهم وعوده الانتخابية التي كشفها خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، تزامنًا مع جلسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ للنظر في ترشيح القاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا: "سنمتلك نظامًا صحيًا أفضل بكثير من نظام أوباما كير وبتكلفة أقل.. سيتم حماية الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا على مستوى أعلى من الآن".

وأضاف ترامب أن "الولاية الفردية وغير الشعبية وغير العادلة انتهت بالفعل.. مرحبًا بكم".

وتابع ترامب: "يجب على الجمهوريين أن يعلنوا بصوت عال وواضح أننا سنوفر نظامًا صحيًا أفضل وبتكلفة أقل.. قولوا كلمتكم.. سيتم حماية جميع الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا".

وتجرى الآن جلسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ للاستماع إلى مقترح ترامب لترشيح القاضية إيمي كوني باريت لمنصب قاضية في المحكمة العليا.

وهاجم النواب الديمقراطيون في القاعة تصرفات ترامب وموقف مرشحته باريت من قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" الذي يعتزم ترامب إلغاءه عقب دفعه بباريت إلى منصب القاضية في المحكمة العليا.