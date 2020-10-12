خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 50 وفاة بـ كورونا

سجلت المملكة المتحدة اليوم /الاثنين/ 13 ألفا و972 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل أيضًا 50 حالة وفاة من جراء إصابتهم بالفيروس مقارنة بـ65 حالة وفاة سُجلت يوم أمس.

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