العراق ينقذ إيران باتفاق مالي كبير .. تفاصيل

أعلن البنك المركزي الإيراني إنه قد جرى التوصل لاتفاق مع العراق حول الإفراج عن أصول إيران المالية الموجودة لدى الدولة العربية، وهو ما سيعمل على رفع بعض الأعباء عن إيران بعد فرض العقوبات الأمريكية وتشديدها عليه، وفق لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وذكر البنك المركزي الإيراني أن الأصول التي سيفرج عنها العراق ستستخدم لشراء بضائع أساسية.

وأكد الإعلان محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، حيث أشار همتي إلى نتائج محادثاته في العراق، موضحًا: أن اجتماعًا ثلاثيًا مشتركًا عقده مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف ومدير المصرف التجاري العراقي سالم جواد عبد الهادي الجلبي أثمر عن اتفاق حول الإفراج عن الاصول الايرانية بهدف شراء السلع الاساسية.

وأضاف أن هذا الاجتماع تناول بشكل تفصيلي عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: إن إيران لديها أصول لافتة في البنوك العراقية لمستحقات تصدير الكهرباء والغاز إلى هذا البلد.

ولفت إلى أن اجتماعا عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب الاجتماع المذكور حيث أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع ووعد بمتابعة اسبوعية لتحقق الاتفاق بين البلدين.

وأعرب همّتي عن أمله باتخاذ خطوات ايجابية، في أطر الاتفاقات الناجزة، على صعيد توطيد العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع العراق البلد الشقيق والصديق.

ونوه إلى إن إيران تستطيع الحصول على أصولها وفق متطلباتها في إطار الاتفاق المذكور.

ووصل عبد الناصر همتي إلى بغداد اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يوما واحدا التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ورئيس المصرف التجاري العراقي سالم جواد عبد الهادي الجلبي.