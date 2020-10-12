أخبار اليمن : بن حبتور يهنئ برنامج الأغذية بجائزة نوبل ويطالبه بحشد الدعم لليمنيين

بن حبتور يهنئ برنامج الأغذية بجائزة نوبل ويطالبه بحشد الدعم لليمنيينقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إن التحديات والمتطلبات الإنسانية المتعاظمة للشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار تستدعي زيادة حجم الدعم الأممي والدولي وليس خفضه إلى النصف كما هو عليه الحال الآن”.

وطالب رئيس الوزراء أثناء لقائه اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي لوران بوكيرا، المنظمات الإنسانية والمانحين بمراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن وما يفرضه من إجراءات خاصة ذات صلة مباشرة بمواجهة العدوان والحصار الذي سيكمل بعد أشهر قليلة السنة السادسة.

وناقش اللقاء سير نشاط البرنامج على المستوى الوطني، والجهود المبذولة للتغلب على الإشكاليات التي يواجهها البرنامج.

وتطرق اللقاء إلى ما يمثله عودة حجم الدعم إلى سابق عهده من ضرورة كبرى للحد من الأوضاع المعيشية التي يكابدها أغلبية الشعب اليمني ومكافحة شبح المجاعة الذي يتهددهم جراء تواصل العدوان والحصار والحرب الداخلية المفروضة على اليمن.

وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لبرنامج الأغذية على نيلة جائزة نوبل نظير جهده الإنساني الهام تجاه الإنسان في عديد من دول العالم.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ على تعزيز مستوى الشراكة مع البرنامج والعمل على تذليل أيما صعوبات تعترض نشاطه .. لافتا إلى أن استمرار العدوان والحصار، من أجج جوانب المأساة الطاحنة التي يمر بها الشعب اليمني ووصل بها إلى هذا المستوى الخطير.

من جانبه ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي تعاون أعضاء الحكومة مع البرنامج وأنشطته الإنسانية .. مؤكداً حرص البرنامج على استمرار خدماته ومواصلة تقديم العون للشرائح المستهدفة والمستحقة للدعم.

وأعرب عن أمله في أن يعم السلام اليمن في القريب العاجل.