أخبار اليمن : 227 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعة

227 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 227 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات تحليق خمس طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و ١٤ طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والجاح.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و ٤٣ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ٤٢٦ قذيفة و ١٦٣ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

