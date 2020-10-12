بعد مقتل مزارع أبيض.. رئيس جنوب إفريقيا يحذر من الكراهية والعنصرية

ناشد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الإثنين، بضرورة تجنب رؤية معدل الجريمة المرتفع فى البلاد من منظور تشوبه العنصرية، وذلك فى رد على احتجاجات عنيفة بعد جريمة القتل الوحشي لمزارع أبيض.





وشدد رامافوسا على أن أغلب ضحايا الجريمة فى بلاده من السود الفقراء، وذلك على الرغم من أن بعض مواطنى جنوب إفريقيا البيض يشكون من أنهم مستهدفون بسبب عرقهم، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وقال رامافوسا، إن الزعم إن "العنف ضد المزارع هى ضمن حملة منظمة من جانب السود لإخراج المزارعين البيض من أرضهم، لا أساس له من الحقيقة ببساطة".

وتأتى تصريحاته بعد اقتحام مزارعون بيض قسم شرطة فى سينيكال فى إقليم فرى ستيت الأسبوع الماضى، بعد العثور على مدير إحدى المزارع، مقيدًا إلى عمود وحول رقبته حبل. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على مشتبهين اثنين على صلة بالجريمة.

وطالب أكثر من مئة متظاهر أبيض بتسليم المشتبهين، وأضرموا النيران فى سيارة شرطة. وقال رامافوسا: "ما حدث فى سينيكال يظهر مدى سهولة تأجيج الكراهية العنصرية. وعلينا كأمة مقاومة أى محاولة لاستخدام الجريمة ضد المزارع، فى حشد المجتمعات على طول الخطوط العنصرية".