إسرائيل توافق على هجرة ألفى إثيوبى من يهود الفلاشا

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، لا يستفيد يهود الفلاشا مورا الذين يؤكدون أنهم متحدرون من يهود إثيوبيين، من قانون العودة الذى يتيح لكل يهودى خارج اسرائيل الهجرة إليها، والحصول على جنسيتها بشكل تلقائى، بعد أن اعتنقوا المسيحية عنوة فى القرن التاسع عشر.

وبحسب الوكالة، أعدت الحكومة الإسرائيلية فى 2015 لائحة مرشحين تضم 9 آلاف إثيوبى يمكنهم بالهجرة إلى إسرائيل خلال خمس سنوات تحت عنوان لم شمل العائلات.

وفى بيان، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بإعادة سائر أفراد هذه الجماعة، قائلاً: "سننقل الألفين من شعبنا، أشقاءنا وشقيقاتنا من إثيوبيا، وسنفعل ما يلزم لجلب الآخرين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صوتت مرات عدة لصالح هجرة هؤلاء، حتى بعد تفشى وباء كورونا.

كما رحبت وزيرة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو شطا، وهى أصلاً مهاجرة من إثيوبيا، بـ"تصويت الحكومة بالإجماع على استقدام إسرائيل ألفى شخص ينتظرون فى إثيوبيا للقاء أقربائهم هنا".

وتمثل الجالية اليهودية الإثيوبية فى إسرائيل أكثر من 140 ألف شخص، بينهم أكثر من 50 ألفًا ولدوا فى دولة الاحتلال. وينحدر معظمهم من جماعات تأخرت السلطات الدينية الإسرائيلية فى الاعتراف بها.

وهاجر نحو 80 ألف يهودى إثيوبى إلى إسرائيل عبر جسرين جويين بين 1984 و1991، وشهدت السنوات الماضية سلسلة تظاهرات للتنديد بالعنصرية نظمها هؤلاء الإثيوبيين، للتنديد بالتمييز ضدهم، والمطالبة بالسماح لأفراد من عائلاتهم ظلوا فى إثيوبيا، بالانضمام إليهم.

بينما تعارض بعض الجمعيات التى تساعد يهود إثيوبيا ومسؤولين فى جماعة الفلاش مورا المحلية هذه الهجرة، ويعتبرون أن إسرائيل تواجه ما يكفى من الصعوبات لدمج هذه الجماعة، وأن الذين بقوا فى إثيوبيا ليسوا يهودًا.