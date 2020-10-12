الكرملين : الاتصالات جارية مع واشنطن بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى "الكرملين" ديمترى بيسكوف الإثنين أنه من السابق للأوان الحديث عن فرص موسكو وواشنطن فى الوصول إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت الجديدة للحد من التسلح"، مُشيرًا إلى أن الاتصالات جارية الآن بين الطرفين فى هذا الشأن.





وقال بيسكوف، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه من المبكر جدًا الإدلاء بأى شيء بشأن بعض الاتفاقات النهائية"، مؤكدًا استمرار الاتصالات التى تجرى بين خبراء البلدين. وشدد أيضًا على أن مسألة تمديد معاهدة "ستارت الجديدة " كانت لها الأولوية فى الاتصالات التى تُجرى مع الجانب الأمريكى، مُضيفًا أن من مصلحة البلدين والعالم بأسره التوصل إلى إتفاق، كما أوضح أن مواقف الطرفين معروفة وكذلك العقبات الرئيسية التى تحول دون الوصول إلى اتفاق. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت، فى وقت سابق، عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة تأمل فى إبرام صفقة للحد من التسلح مع روسيا فى غضون أسابيع.

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