إسرائيل تكشف موعد عرض اتفاقية السلام مع الإمارات على الكنيست

أعلن عوفير جيندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، طرح اتفاقية السلام مع الإمارات يوم الخميس على الكنيست للمصادقة عليها.

وقال "جيندلمان"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "هذا هو سلام حقيقي بين الشعبين".

وتلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق من اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى خلاله بحث مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، أنه تم خلال الاتصال استعراض الخطوات التي يجرى اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.