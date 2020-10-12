اختراق الهدنة متواصل .. 45 قتيلا جديدا في معارك ناجورنو كاراباخ

أكدت سلطات ناجورنو كاراباخ إن 45 جنديًا من كاراباخ لقوا مصرعهم في القتال مع أذربيجان، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة خارجية كاراباخ ان "قواتها المسلحة أوقفت كل العمليات العسكرية ولكن الجيش الأذري واصل قصف المدن.

ذكرت وزارة خارجية ناجورنو كاراباخ ، ان الجيش الأذري المدعوم من تركيا يواصل أعماله العدائية واستهداف المدنيين مؤكدة إن تركيا تسعى لمنع تحقيق الاتفاقات المتعلقة بالهدنة الإنسانية في الإقليم.

وشددت وزارة خارجية ناجورنو كاراباخ، إن رفض أذربيجان وتركيا لوقف إطلاق النار يدل بوضوح على رغبة أنقرة في منع إحلال السلام بالمنطقة.

وقالت وزارة خارجية الإقليم إن الجيش أوقف كل العمليات العسكرية ولكن الجيش الأذري واصل قصف المدن، ولهذا فإن الصليب الأحمر لن يتمكن من التدخل إلا مع تنفيذ وقف إطلاق النار في الإقليم بشكل كامل.

وأعرب وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان خلال نظيره الروسي سيرجي لافروف، عن قلقه خلال لقائه من الأعمال العدائية التركية في الإقليم المتنازع عليه.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق على هدنة الإقليم، الذي تم التوصل إليه في محادثات موسكو الأسبوع الماضي، لم يتم الالتزام به بشكل كامل، مشيرا إلى استمرار الأعمال العدائية.

وتابع لافروف :"بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين تم التوصل الجمعة والسبت الماضيين، مع شركائنا الأذربيجانيين، إلى اتفاق هام، ولكننا نرى أن هذا الاتفاق لم يتم الالتزام به بشكل كامل والأعمال العسكرية مستمرة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.