الهند تسجل 816 وفاة و66732 اصابة بكورونا
اعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين تسجيل 816 حالة وفاة و66732 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان ان اجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 109150 حالة والإصابات الى 7120538 اصابة.
وتعتبر ولايات (ماهاراشترا) و(اندرا براديش) و(تاميل نادو) و(كارناتاكا) و(أوتار براديش) و(نيودلهي) من أكثر الولايات الهندية تضررا بالجائحة.
واصدرت الحكومة المركزيه ارشادات جديده لفترة الانفتاح الخامسة وسمحت بتخفيف اجراءات الاغلاق التي فرضتها للحد من انتشار الوباء.
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