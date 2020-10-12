باباجان : نظام أردوغان لن يصمد حتى 2023

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامى لسلسة مؤتمرات عقدها على باباجان بمدينة فان التركية، اليوم الإثنين، فى إطار سلسلة مؤتمرات الحزب بمدن دياربكر وباتمان وبيتليس.
ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أكد باباجان، وهو رئيس وزراء تركيا السابق، أن الحكومة الحالية فى تركيا لن تتمكن من إيجاد البيئة الآمنة والمستقرة فى البلاد، قائلاً: "لهذا بدأنا حركة سياسية جديدة. نرى أن النظام الحالى لن يستطيع الصمود حتى يونيو 2023"، الموعد الرسمى للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف أن "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرًا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أى موارد. فالسلطة الحاكمة أنفقت ما فى الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات. تركيا تواجه مشكلة كبيرة حقًا، لكن يمكن إصلاح الوضع فى البلاد من خلال الإدارة الصحيحة".
وبحسب هيئة الإحصاء التركية التى تشكك المعارضة دائماً فى بياناتها وتعتبرها أنها لا تعكس الواقع، فقد بلغ التضخم فى تركيا فى سبتمبر الماضى 11.75%.
ويقول البنك المركزى التركى إن سبب معدلات التضخم المرتفعة فى تركيا تعود إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التى فقدت 25% من قيمتها منذ مطلع العام الجارى.
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