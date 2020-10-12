حملة بايدن تعلن سلامته من كورونا





قالت حملة المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، فى بيان مقتضب، اليوم الإثنين، إن نتائج الفحوص التى خضع لها بايدن لتحديد إصابته بفيروس كورونا كانت سلبية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يوجد نائب الرئيس السابق فى ولاية أوهايو فى إطار فعاليات حملته الانتخابية قبيل اقتراع 3 نوفمبر. ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذى أعلن قبل 10 أيام إصابته بالفيروس، أول تجمع انتخابى له اليوم الإثنين، بعدما أعلن تعافيه من فيروس كورونا.

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