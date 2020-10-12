إسبانيا تعلن عن أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، بحسب "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 27856 إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين منذ تفشى الوباء 888968 حالة إصابة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بمقدار 195 عن يوم الجمعة إلى 33124 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تصدر بيانات عن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.