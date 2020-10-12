الهند تطلق برنامج استهلاكى ضخم لمواجهة كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان، أن الأثر المنتظر لهذه التدابير الهادفة لتحفيز الاستهلاك والاستثمارات، يجب أن يفضى إجمالاً إلى طلب إضافى بـ 730 مليار روبية ـ ما يعادل 10 ملايين دولار ـ بحلول نهاية العام.

وقالت الوزيرة: "الأعياد على وشك الحلول خلال الأسابيع الستة المقبلة، أنفقوا المال على شراء الأشياء التى تحتاج إليها عائلاتكم"، فى إشارة إلى عيدى دوسيرا الذى يحل فى 25 أكتوبر الجارى، وديوالى فى 14 نوفمبر المقبل، إضافة إلى عيد الميلاد.

وبحسب الوكالة، تشمل التدابير تمويلات لدعم الاستهلاك بنحو 360 مليار روبية ـ ما يعادل 5 مليارات دولار، تتضمن قروضًا للموظفين، وإمكان تحويل رسوم النقل غير المستخدمة بسبب الوباء إلى سلع وخدمات.

ويجب أن تتم الانفاقات رقميًا فى المحلات التجارية المعتمدة لحث الهنود على استخدام مدخراتهم. كما أنه من بين الإجراءات المعلنة قروض على 50 عامًا خالية من الفوائد، بـ 1.6 مليار دولار، تمنح للولايات لإعادة شق طرقات، واقامة منشآت بنى تحتية بحلول مارس.

ويتوقع البنك الدولى مؤخرًا، انكماش الاقتصاد الهندى 9.6% هذا العام بسبب الوباء، إذ تعد الهند أكثر دول العالم تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات، التى تخطت عتبة 7 ملايين إصابة.