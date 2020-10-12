إسبانيا تعلن عن أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا يوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 27856 إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين منذ تفشي الوباء 888968 حالة إصابة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بمقدار 195 عن يوم الجمعة إلى 33124 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تصدر بيانات عن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.